İsrail ülke genelinde OHAL ilan etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde ‘olağanüstü hal’ ilan edildiğini açıkladı.

Katz, ‘çok yakın zamanda’ bir saldırı beklediklerini belirtti.

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İsrail, İran’a saldırı düzenledi. Başkent Tahran’ın merkezinden patlama sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail genelinde de sirenler çaldı ve telefonlara uyarı bildirimleri geldi.

BBC‘nin aktardığına göre İsrail, ‘önleyici saldırıların’ ardından misilleme ihtimaline karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Açıklama şöyle:

“İsrail Devleti’nin İran’a önleyici saldırısının ardından, yakın zamanda İsrail Devleti’ne ve sivil nüfusa füze ve insansız hava aracı saldırılarının düzenlenmesi beklenmektedir.

Bu nedenle, Sivil Savunma Yasası kapsamındaki yetkisi doğrultusunda Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde iç cephede olağanüstü hal ilan eden bir emir imzalamıştır.

Halk, İç Cephe Komutanlığı’nın ve yetkililerin talimatlarına uymalı ve korunaklı alanlarda kalmalıdır.”