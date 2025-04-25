Trump: İran'la çok iyi gidiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakereler için “Çok iyi gidiyoruz” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis’teki görüşmesinde, İran’la devam eden müzakereleri değerlendirdi:

“Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran’la anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum.”

ABD başkanı, İran ile nükleer müzakereler konusunda önlerinde iki seçenek bulunduğunu belirterek, “Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil” dedi.

Trump, ayrıca İsrail’le bölge ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları’na birçok yeni ülkenin katılacağını açıkladı.

Söz konusu anlaşmalar bir normalleşme adımı olarak İsrail ve Arap ülkeleri tarafından ilk olarak 2020’de imzalanmıştı.

Ne olmuştu?

ABD liderinin, İran’a, nükleer anlaşma için iki ay süre tanıdığı öne sürülmüştü.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma için sekiz yıl aradan sonra 12 Nisan’da Umman’da ilk müzakere turu yapılmıştı. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu da 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti.

Her iki görüşmede de İran heyetine dışişleri bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi ise Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.