Beyaz Saray: İran'la görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

Beyaz Saray, İran ile Umman’da yapılan görüşmelerin ‘çok pozitif ve yapıcı’ olduğunu duyurdu.

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Beyaz Saray’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yle görüştü. Görüşme Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Witkoff “Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti” dedi. Görüşmede Trump’ın ‘iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesini istediği’ belirtildi.

Taraflar 19 Nisan’da tekrar bir araya gelecek.