Trump, İran'ı tehdit etti: Müzakere etmezse çok çirkin olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney’e müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtip “İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, Fox Business Network’e Hamaney’e dün bir mektup gönderdiğini ve İran’la nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

79 yaşındaki siyasetçi “Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut” dedi.

Trump, geçen ay İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran’ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğini söyleyen ABD başkanı “Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu’da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Ortadoğu’yu korusun” demişti.

Trump’ın ‘İran’a maksimum baskı’ politikası

Beyaz Saray’daki imza töreninde ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden başlatan başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını fakat ‘İran’a karşı sert olmak’ zorunda olduğunu söylemişti.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, başkanlığı döneminde İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunmuştu.

ABD başkanı İran’la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini fakat ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.