ABD Başkanı Donald Trump, “Nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak isterim” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Oval Ofis’te imza töreninde konuşan Trump, Rusya ile Ukrayna görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini belirtti. Ukrayna’nın anlaşma yapmaktan başka bir seçeneği olmadığını söyleyen ABD Başkanı, tüm ülkelerin nükleer silahlardan arınması gerektiğine de değindi ve şöyle dedi:

“Hepimiz nükleer silahlardan arınabilsek harika olurdu, çünkü nükleer silahların gücü çılgınca. Nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak isterim.”