Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Çok yaşa kral!'

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki toplu taşıma sistemine fon sağlamak amacıyla getirilen özel trafik ücretini iptal ettikten sonra kendini ‘kral’ ilan etti: “Manhattan ve tüm New York KURTARILDI. ÇOK YAŞA KRAL!” Trump dört gün önce hukukun üstünde olduğunu iddia etmişti.

‘Çok yaşa kral.’ Fotoğraf: Beyaz Saray resmi X hesabı.

78 yaşındaki Trump, bugün kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan “TRAFİK ÜCRETİ ARTIK YOK” diye yazdı ve ekledi: ”Manhattan ve tüm New York KURTARILDI. ÇOK YAŞA KRAL!”

Yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray’ın resmi X hesabı, Trump’ın açıklamasını sahte bir TIME dergisi kapağıyla paylaştı. Kapakta, New York’taki gökdelenlerin önünde kral tacıyla gülümseyen Trump’ın portresi ve ‘çok yaşa kral’ yazısı yer aldı.

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Taylor Budowich de başkanın kral tacı ve kraliyet pelerini giydiği yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel paylaştı.

Trump’ın paylaşımına tepki gösteren New York Valisi Kathy Hochul, X hesabından ”Biz kralın değil, yasaların yönettiği bir ülkeyiz” diye yazarak söz konusu planı korumak için yasal işlem başlatıldığını söyledi: ”Mahkemede görüşürüz.”

Programı iptal edip kendini ‘kral’ ilan eden Trump’ın halihazırda federal mahkemelerle başı belada.

Göreve gelmeden önce “İlk günümde diktatör olacağım” diyen Trump’ın peş peşe imzaladığı birçok kararname federal mahkemelerce şimdilik engellendi. Onlarca dava hala sürüyor.

Fakat Trump, karşı davalara sosyal medyadan şöyle tepki göstermişti: “Vatanını kurtaran kişi, yasaları ihlal etmiş sayılmaz.”

Ne olmuştu?

ABD Ulaştırma Bakanlığı, çarşamba eyalet valisine yazdığı mektupla New York’taki trafik ücreti planına verdiği onayı iptal ettiğini açıklamıştı.

21 Ekim’de eski başkan Joe Biden yönetimince onaylanan bu planın amacı, Manhattan’a giren sürücülerden ek ücret alınarak toplu taşımaya fon sağlamak ve trafiği azaltmaktı.

Eyaletin toplu taşımadan sorumlu kurumu Metropolitan Transit Authority (MTA), Trump yönetiminin iptal kararını mahkemeye taşıdı. MTA Başkanı Janno Lieber, federal mahkemeye başvurduklarını söyledi:

”Bu program trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azalttı, seyahat sürelerini kısalttı, otobüs ve acil durum araçlarını hızlandırdı… Dört yıllık ve 4 bin sayfalık federal çevresel incelemenin ardından (planı onayladıktan üç ay sonra) Ulaştırma Bakanlığı’nın tamamen geri adım atmaya çalışması tuhaf.”