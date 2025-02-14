Trump, sabıka fotoğrafını Oval Ofis'e astı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sabıka fotoğrafı ABD başkanlarının resmi çalışma odası olan Oval Ofis’in girişindeki duvara asıldı.

Fotoğraf: AA

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahale ettiği suçlamasıyla Ağustos 2023’te sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olmuştu.

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife bakıyordu.

Trump’ın sabıka fotoğrafı, New York Post’a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek Beyaz Saray’da Oval Ofis’in girişine asıldı.

Bu fotoğraf, Trump ve destekçileri için ‘siyasi olarak hedef alınmanın’ bir simgesi olarak gösteriliyordu.