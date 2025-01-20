Trump: Tanrı beni Amerika'yı yeniden büyük yapmam için kurtardı

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, bugünkü yemin töreniyle resmen göreve başladı. Trump tören konuşmasında, Pennsylvania eyaletinde uğradığı suikast girişimine atfen ”Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmam için kurtardı” dedi.

Trump tören konuşması yapıyor. Fotoğraf: The New York Times

Başkent Washington DC’deki iktidar değişiminin törensel bir aşaması olan yemin töreni için Beyaz Saray’a gelen Trump, ”Amerika! Amerika!” sloganlarıyla karşılandı.

Başkentteki ‘tehlikeli’ dondurucu soğuk nedeniyle yemin töreni ve tüm konuşmaların kapalı alanda yapılacağı açıklanmıştı. Dolayısıyla bu yılki yemin töreni, ABD Kongre binasının bahçesi yerine lobisinde düzenlendi.

78 yaşındaki Donald Trump, ABD tarihinde başkanlık yeminini eden en yaşlı kişi oldu. ABD başkanı Joe Biden, 2021’de göreve geldiğinde beş ay daha küçüktü.

‘Amerika’nın altın çağı şimdi başlıyor’

Başkanlık yemininin ardından tören konuşmasında kendini Tanrı tarafından gönderilmiş bir kurtarıcı olarak niteleyen Trump, ‘Amerikanın altın çağı şimdi başlıyor… ABD’nin çöküşünü durduracağım’ dedi:

”Bu seçim bana, korkunç bir ihaneti ve bir dizi başka ihaneti tersine çevirme ve insanlara inanç, zenginlik, demokrasi ve hata özgürlüklerini geri verme yetkisi verdi. ABD’nin çöküşü sona erdi.”

Trump şöyle devam etti:

”Bundan böyle özgürlüklerimiz ve ülkemizin şanlı talihi inkar edilemeyecek ve Amerika’nın bütünlüğünü, gücünü ve sadakatini derhal geri getireceğiz. Son sekiz yıldır, 250 yıllık tarihimizdeki bütün başkanlardan daha fazla sınandım ve meydan okumayla karşılaştım. Ve bu süreçte çok şey öğrendim.”

”Fakat bilin ki, cumhuriyetimizi geri almak öyle kolay olmadı. Davamızı baltalamak isteyenler özgürlüğümü almaya, hayatıma kast etmeye çalıştı. Sadece birkaç ay evvel, Pennsylvania’da güzel bir tarlada, bir suikastçının kurşunu kulağımı delip geçti. Ama inanıyorum ki hayatım boşuna kurtarılmadı. Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmam için kurtardı.”