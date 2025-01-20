Trump resmen ABD'nin 47'nci başkanı

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, başkanlık yeminini etti ve dört yıl aradan sonra Beyaz Saray’a resmen döndü.

Donald Trump, başkanlık yemini etti. Fotoğraflar: The New York Times

Başkent Washington DC’deki iktidar değişiminin törensel bir aşaması olan yemin töreni için Beyaz Saray’a gelen Trump, ”Amerika! Amerika!” sloganlarıyla karşılandı.

Trump başkentteki ‘tehlikeli’ dondurucu soğuk nedeniyle yemin töreni ve tüm konuşmaların kapalı alanda yapılacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bu yılki yemin töreni, ABD Kongre binasının bahçesi yerine lobisinde düzenlendi.

Önce Trump’ın başkan yardımcısı J.D. Vance, eşi ve çocuklarıyla birlikte yemin etti.

Ardından Donald Trump, kısa bir yemin etti:

“Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”

Donald Trump ve görev süresi dolan eski ABD Başkanı Joe Biden.

Törene kimler katıldı?

Yetkililere göre başkente 200 bin kişinin gelmesi bekleniyordu.

Törende teknoloji sektöründen CEO’lar, eski başkanlar ve hatta bazı dünya liderleri vardı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni törendeydi. Ayrıca İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden muhafazakar ve aşırı sağcı siyasetçiler de törene katıldı.



Beyaz Saray’a gelen CEO’lar şöyleydi:

Mark Zuckerberg / Meta

Jeff Bezos / Amazon

Elon Musk / X, Tesla, SpaceX

Ayrıca yaşayan tüm eski ABD başkanları ve eşleri (first lady) törendeydi:

Joe ve Jill Biden (2021-2025)

Barack Obama (2009-2017)

George W. ve Laura Bush (2001-2009)

Bill ve Hillary Clinton (1993-2001)

Yalnız Obama’nın eşi Michelle Obama, Trump’ın yemin törenine katılmayı reddetti.

Eski ABD başkan Jimmy Carter, 29 Aralık’ta 100 yaşında ölmüştü.