Biden, görev devrine saatler kala Trump'ın 'hedef alabileceği kişilere' af çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devretmesine saatler kala seçilmiş başkan Donald Trump’ın ‘hedef alabileceği kişilere’ af çıkardı.

Fotoğraflar: Wikimedia Commons

The Hill gazetesinin haberine göre Biden, görevini Trump’a teslim etmeden son icraatını yaptı.

Biden, Covid-19 salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci’yi ve ABD’nin eski genelkurmay başkanı Mark Milley’i affetti.

83 yaşındaki siyasetçi ayrıca 6 Ocak 2021’deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleriyle çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı.

Biden şöyle konuştu:

“Ülkemize onur ve şerefle hizmet veren bu kamu görevlileri haksız siyasi amaçlı kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmiyorlar.”

Biden, ‘yeni yönetim tarafından hedef alınabilecek kişileri’ affetmeyi düşündüğünü duyurmuştu. Böylelikle ABD başkanı giderayak ilk kez, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler için affederek af yetkisini ‘en geniş’ şekilde kullanmış oldu.

Milley’in Çinli mevkidaşıyla görüşmesi sorun olmuştu

Trump, 2023’te Milley’in başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşıyla görüşmesini eleştirmişti.

Mark Milley…

Milley’in ‘kendisinin arkasından iş çevirerek’ Çin’i ABD başkanının düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, “Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu” demişti.

Fauci’nin Kovid-19 salgını dönemindeki rolü, ABD’de tartışmalı

Fauci, 2022’de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nü yönetmişti.

Anthony Fauci…

ABD’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre’de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalan Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin ‘Covid-19’un kökenleri ve nasıl yayıldığı’ konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığı iddialarına hedef olmuştu.

Haziran 2024’te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri ‘virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek’ suçlamasını ‘mantıksız’ bulmuş ve şiddetle reddetmişti.