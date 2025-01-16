Coca-Cola, Trump'a özel diyet kola hediye etti

ABD merkezli içecek firması Coca-Cola, seçilmiş başkan Donald Trump’a özel diyet kola hediye etti.

Fotoğraflar: @margomartin / X

Trump’ın iletişim direktör yardımcısı Margo Martin X’teki paylaşımında 79 yaşındaki siyasetçinin Coca-Cola Ceo’su James Quincey’den ilk başkanlık hatırası yemin töreni diye kola şişesi aldığını söyledi.

Fotoğrafta Trump, üzerinde Beyaz Saray çizimli, Trump’ın adı ve pazartesi yapılacak yemin töreni tarihinin olduğu etiketli diyet kolayı tutuyor.

Independent’ın haberine göre şişenin verildiği kutudaki notta şunlar yazıyor:

“126 yıl önce Atlanta eyaletinin başkenti Georgia’da kurulan The Coca-Cola Company, insanların keyifle tükettiği yüzlerce markayı üretmekten büyük gurur duyuyor.

60’tan fazla bağımsız şişeleme ortağıyla birlikte Coca-Cola sistemi, ABD’de yılda 58 milyar dolardan fazla ekonomik hareketlilik ve 860 binden fazla kişinin istihdamını sağlıyor.”

Coca-Cola’dan bir temsilci Newsweek’e Quincey ve Trump arasındaki görüşmenin ‘Amerika’nın ekonomik geleceğini güçlendirmekteki kararlılıklarını pekiştirdiğini’ söyledi.

Trump yemin töreni için topladığı bağışla rekor kırmıştı

Trump’ın seçimi kazanmasından sonra toplanan bağışlar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, yemin töreninin finansmanında kullanılacak paranın 170 milyon doları geçtiğini doğrulamıştı.

Yemin töreni hazırlıklarıyla ilgilenen komitenin 20 Ocak’a kadar 200 milyon dolardan fazla bağış toplayacağını öngören yetkili, tören masraflarından artması halinde paranın gelecekte kurulacak bir başkanlık kütüphanesi için kullanılmasının planlandığını belirtmişti.

Amazon ve sosyal medya platformları Facebook’la Instagram’ın sahibi Meta, geçen ay törende kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolarlık (35,5 milyon lira) bağışlarda bulunmuştu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da 1 milyon dolar değerinde kişisel bağış yapmayı planladığını belirtmişti.