Trump, yemin töreni için topladığı bağışla rekor kırdı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi devralacağı 20 Ocak’taki yemin töreni için topladığı 170 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyar 10 milyon lira) bağışla rekor kırdı.

Donald Trump. Fotoğraf: Wikimedia Commons (Arşiv)

Trump’ın seçimi kazanmasından sonra toplanan bağışlar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, yemin töreninin finansmanında kullanılacak paranın 170 milyon doları geçtiğini doğruladı.

Yemin töreni hazırlıklarıyla ilgilenen komitenin 20 Ocak’a kadar 200 milyon dolardan fazla bağış toplayacağını öngören yetkili, tören masraflarından artması halinde paranın gelecekte kurulacak bir başkanlık kütüphanesi için kullanılmasının planlandığını belirtti.

Başkanlık yemin töreni için alınan bağışlar genellikle geçit töreni ve balo gibi töreni çevreleyen türlü etkinliklerin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Trump için bugüne kadar toplanan bağış, dört yıl önce mevcut başkan Joe Biden’ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar 191 milyon lira) miktarın neredeyse üç katı.

Trump’ın 2016’daki ilk yemin törenine de yaklaşık 107 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 747 milyon lira) bağış yapılmıştı.

Bağışçılar arasında ABD merkezli büyük teknoloji şirketleri de var

Trump’ın zaferinden sonra ABD’deki büyük teknoloji şirketleri, seçilmiş başkanın yemin töreni için bağış yapmaya başlamıştı.

Amazon ve sosyal medya platformları Facebook’la Instagram’ın sahibi Meta, geçen ay törende kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolarlık (35,5 milyon lira) bağışlarda bulunmuştu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da 1 milyon dolar değerinde kişisel bağış yapmayı planladığını belirtmişti.