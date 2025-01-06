Trump’ın Grönland çıkışı ardından Danimarka Krallığı armasını değiştirdi

Donald Trump’ın Grönland’ı satın almak istemesinin ardından Danimarka Krallığı, armasında Grönland’ı ve Faroe Adaları’nı temsil eden kutup ayısıyla koçun boyutunu büyüttü.

Görsel: Guardian

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, 23 Aralık’ta Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yinelemiş, Ada’nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın ‘mutlak zorunluluk’ olduğunu belirtmişti.

Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede, Trump’a şöyle yanıt vermişti: “Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız. Özgürlüğümüz için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybetmemeliyiz.”

Danimarka hükümeti de harekete geçmiş bölgedeki savunma harcamalarında büyük bir artışa gidileceğini duyurmuştu.

Son olarak Guardian‘ın haberine göre Danimarka Kralı, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları’nı öne çıkaracak bir şekilde değiştirdi.

2023’te başa geçen Kral Frederik’in bu adımı, özerk Danimarka topraklarını Danimarka Krallığı içinde tutmak kararlılığında olduğu şeklinde yorumlandı.

Önceki Danimarka kraliyet armalarında Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği’nin sembolü olan üç taç bulunuyordu. Bu taçlar aynı zamanda ülkenin komşusu İsveç’in de önemli bir sembolü.

Ancak yenilenen versiyonda taçlar kaldırıldı ve Grönland’ı temsil eden kutup ayısıyla Faroe Adaları’nı temsil eden koç, eskisinden daha belirgin bir hale getirildi.

Öte yandan bu değişiklik, Trump’ın adayı satın almak istemesinin yanısıra Grönland ile Danimarka’nın ilişkilerinin de gerildiği bir dönemde geldi.

Grönland Başbakanı Mute Egede, 1960 ve 70’li yıllarda zorunlu doğum kontrol politikasıyla ilgili olarak Danimarka’yı ‘soykırımla’ suçladı. Egede ayrıca, yeni yıl konuşmasında da Grönland’ın bağımsızlığı için çağrı yaptı ve ‘sömürge dönemi prangalarının çıkarılması’ gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan kraliyet ailesiyse yeni armanın, ‘birliğin ortak zenginliğini’ güçlendirdiğini ve armadan kaldırılan üç tacın da bu tarih itibariyle öneminin kalmadığını belirtti.

Danimarka Kralı, yeni yıl konuşmasında da birlik vurgusu yapmış, “Danimarkalı azınlıklardan Grönland’a kadar hepimiz birlik içindeyiz” demişti.