Trump: Kalemimin tek bir hareketiyle transseksüellik deliliğine son vereceğim

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, kendi yönetiminin resmi politikasında yalnızca kadın ve erkek cinsiyetinin kabul edileceğini söyledi.

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Trump, Arizona eyaletindeki ‘Americafest Konferansı’nda konuştu.

Görevinin birinci gününde konuyla ilgili ‘talimat’ vereceğini belirten Trump şöyle konuştu:

“Görevimin henüz birinci gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanması/sakatlanmasını engellemek için talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan, ilkokullarımızdan, ortaokullarımızdan ve liselerimizden çıkaracağız.

Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarını engelleyeceğiz. Bunu muhtemelen birinci gün yapacağız.”

Trump sözlerinin devamında seyircilerin alkışı eşliğinde alaycı bir şekilde “Bunu birinci gün mü, ikinci gün mü yoksa üçüncü gün mü yapalım?” diye sordu ve “Birinci güne ne dersiniz?” diye ekledi.2

20 Ocak’ta görevine başlayacak ABD’nin yeni başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Trump’ın yönetiminde ABD’nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyet olduğu kabul edilecek: Kadın ve erkek.”