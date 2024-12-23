Grönland'dan Trump'a yanıt: Satılık değiliz

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın mülkiyet ve kontrolünü ‘mutlak bir zorunluluk’ diye nitelediği Grönland’ın başbakanı, “Satılık değiliz ve hiçbir zaman da olmayacağız” dedi.

Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Bourup Egede. Fotoğraf: Facebook

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

Trump, Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini ilk başkanlık döneminin ardından önceki gün tekrarlamış ve “Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland’ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor” demişti.

Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede, Trump’a yanıt verdi: “Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız. Özgürlüğümüz için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybetmemeliyiz.”

Danimarka hükümetiyse henüz bir açıklama yapmadı.

Eski ABD başkanı Harry Truman, 1946’da zengin uranyum, altın, petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolarlık (yaklaşık 3 milyar 521 milyon lira) altın teklif etmişti.

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland’ı satın almak istediklerini belirtmiş ve konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu.

Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka’ya resmi ziyaretini iptal etmişti.

Grönland’ın stratejik önemi

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Avrupa’yla Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi yüksek Grönland’da, balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü bulunuyor.

Grönland. Görsel: Britannica

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek tamamen bağımsızlık yönünde bir girişimde bulunmayan Grönland, ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı.

Donald Trump, Grönland’ın yanısıra Panama’nın da egemenliğini sorgulayan ifadelerde bulunmuş ve Panama yönetiminin Panama Kanalı’ndan geçen ABD gemilerinden yüksek vergiler aldığını öne sürerek kanalı zorla ABD’nin hakimiyetine sokma tehdidinde bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise bunun üzerine, “Panama Kanalı ve çevresindeki toprakların her bir metrekaresi Panama’ya aittir ve öyle olmaya da devam edecektir” demişti.