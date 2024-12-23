Trump gözünü Grönland'a dikti: Mutlak bir zorunluluk

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump gözünü Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’a dikti. 78 yaşındaki siyasetçi adanın mülkiyeti ve kontrolünün ‘mutlak bir zorunluluk’ olduğunu savundu.

Donald Trump… Fotoğraf: Wikimedia Commons

Trump, Truth Social hesabındaki ABD’nin Kopenhag büyükelçisi olarak PayPal’ın kurucu ortağı Ken Howery’yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı.

78 yaşındaki siyasetçi “Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland’ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor” dedi.

Grönland adası. Fotoğraf: Britannica

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

Eski ABD başkanı Harry Truman, 1946’da zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolarlık (yaklaşık 3 milyar 521 milyon lira) altın teklif etmişti.

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland’ı satın almak istediklerini belirtmiş ve konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu.

Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka’ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.