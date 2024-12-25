Trump, Danimarka'yı harekete geçirdi: Grönland'ın savunması güçlendirilecek

Danimarka kendisine bağlı özerk bir ada olan Grönland için savunma harcamalarında büyük bir artışa gidileceğini duyurdu.

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Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, 23 Aralık’ta Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yinelemiş, Ada’nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın ‘mutlak zorunluluk’ olduğunu belirtmişti.

Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede, Trump’a şöyle yanıt vermişti: “Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız. Özgürlüğümüz için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybetmemeliyiz.”

Danimarka hükümeti, Trump’ın Grönland’ı satın alma arzusunu tekrarlamasının ardından bölgeye yönelik savunma harcamalarında büyük bir artışa gidileceğini duyurdu.

Euronews‘ün aktardığı habere göre Danimarka Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Grönland için savunma harcamaları paketinin en az 1,5 milyar dolar (52 milyar lira) olduğunu açıkladı, kararın zamanlama içinse ‘kaderin ironisi’ yorumunu yaptı.

Grönland’ın stratejik önemi

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Avrupa’yla Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi yüksek Grönland’da, balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü bulunuyor.

Grönland. Görsel: Britannica

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek tamamen bağımsızlık yönünde bir girişimde bulunmayan Grönland, ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı.

Donald Trump, Grönland’ın yanısıra Panama’nın da egemenliğini sorgulayan ifadelerde bulunmuş ve Panama yönetiminin Panama Kanalı’ndan geçen ABD gemilerinden yüksek vergiler aldığını öne sürerek kanalı zorla ABD’nin hakimiyetine sokma tehdidinde bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise bunun üzerine, “Panama Kanalı ve çevresindeki toprakların her bir metrekaresi Panama’ya aittir ve öyle olmaya da devam edecektir” demişti.