Meta, Trump’ın istediği gibi: Bütün ifade kısıtlamaları kalkıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, platformlarında ‘ifade özgürlüğünü kısıtlayan’ moderasyon süreçlerini kaldıracağını duyurdu. Şirket bunun yerine platformlarına tıpkı X gibi ‘topluluk notları’ getirecek.

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BBC‘nin haberine göre Meta, Facebook ve Instagram’da moderatörlerin içerikleri denetlediği sistemi terk ediyor. Bunun yerine bir gönderinin topluluktaki insanlarca denetlendiği ve not düşüldüğü ‘topluluk notları’ sistemine geçiliyor.

Bu sistemle farklı bakış açılarından kişiler, tartışmalı gönderilere açıklama veya bağlam ekleyebiliyor.

Meta’nın bugün yayınladığı videosunda şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, “İfade özgürlüğü konusunda köklerimize geri dönme zamanı geldi” dedi.

Şirketin küresel ilişkiler başkanıysa mevcut durumda ‘çok fazla zararsız içeriğin sansürlendiği’ni ve Meta’nın ifade özgürlüğünü sağlamak isterken kısıtlar bir hale geldiğini söyledi.

Topluluk notları sistemine önümüzdeki aylarda ilk olarak ABD’de geçilecek. Diğer ülkelerde ne zaman uygulanacağı ya da uygulanıp uygulanmayacağı belirtilmedi.

Şirketin açıklamasında ayrıca, ‘göçmenlik, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri’ gibi konulardaki kısıtlamaların, beraberinde siyasi tartışmaları getirmesi nedeniyle kaldırılacağı söylendi.

Bunun gerekçesiyse “Televizyonda ya da Kongre kürsüsünde söylenebilenlerin bizim platformlarımızda söylenememesi doğru değil” denilerek açıklandı.

Trump-Zuckerberg ilişkileri

Meta’nın kararı, ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın göreve başlamasına 13 gün kala alındı.

6 Ocak 2021’de beş kişinin öldüğü Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump’ın hesaplarını ‘taraftarlarını şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle kapatmıştı.

Trump Meta’yı ve denetimlerini eleştirmiş, Mart 2024’te Facebook’u ‘toplum düşmanı’ diye nitelendirmişti.

Ancak Trump’la Zuckerberg arasındaki ilişki sonrasında olumlu bir seyir izledi. İkili geçtiğimiz kasımda Trump’ın Florida’daki malikanesinde yemek yedi. Bir ay sonra Zuckerberg, Trump’ın seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağış yaptı.

Zuckerberg bugünkü açıklamasındaysa “Son seçimler, ifade özgürlüğüne bir kez daha öncelik verilmesi için kültürel bir dönüm noktası gibi görünüyor” dedi.