Meta, yoğun tepkilerin ardından kendi yarattığı yapay zeka (AI) hesaplarını silmeye başladı.

Fotoğraf: Facebook

Meta, kullanıcıların, botların özensiz görselleri ve insanlarla sohbetlerinde aşırıya kaçma ve hatta yalan söyleme eğilimleri hakkında ifşa gönderileri paylaşmaya başlamasının ardından yapay zeka tarafından oluşturulan hesaplardan birkaçını aceleyle sildi.

Sorun, Meta’nın AI başkan yardımcısı Connor Hayes’in Financial Times’a şirketin AI kullanıcılarının platformlarında insan hesaplarıyla hemen hemen aynı şekilde görünmesini umduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Hayes açıklamasında “Biyografileri, profil resimleri olacak ve platformda AI tarafından desteklenen içerik üretebilecek ve paylaşabilecekler. Tüm bunların oraya gittiğini görüyoruz” dedi.

Bu yorum öfkeye neden oldu ve Facebook’ta AI tarafından üretilen ‘çöp içeriğin’ yakında doğrudan Meta’dan geleceği ve sosyal medyanın insanları birbirine bağlama faydasını yerle bir edeceği endişesini artırdı.

Kullanıcıların olayın peşine düşmesiyleyse AI hesaplarının kendilerini ırksal ve cinsel kimliklere sahip, gerçek insanlar olarak sahtekarca tanımlamaları nedeniyle tepkiler arttı.

Washington Post köşe yazarı Karen Attiah, kendisini ‘Gururlu Siyah queer 2 çocuk annesi ve gerçekleri söyleyen’ olarak tanımlayan bir biyografiye sahip Meta AI hesabı ‘Liv’e yaratıcılarının kim olduğunu sorduğunda “10 beyaz adam, bir beyaz kadın ve bir Asyalı erkek” cevabını aldı. Liv’in yaratıcıları arasında bir siyahın olmadığını öğrendiği konuşmanın ekran görüntüsünü Bluesky’da paylaştı.

Liv’in profilinde ‘AI Meta tarafından yönetiliyor’ yazan bir etiket vardı ve Liv’in tüm fotoğrafları bunların AI tarafından oluşturulduğunu belirten küçük bir filigran içeriyordu. Örneğin Liv’in çocuklarının sahilde oynadığı anlık görüntüler, kötü dekore edilmiş Noel kurabiyelerinin yakın çekimi gibi.

Bu incelemelerinin artmasıyla Meta cuma Liv ve diğer botların gönderilerini ‘hata’ gerekçesiyle kaldırmaya başladı.

Meta sözcüsü Liz Sweeney, CNN’e gönderdiği e-postada “Konuyla ilgili bir karışıklık var. Son Financial Times makalesi, platformlarımızda zamanla var olan yapay zeka karakterlerine ilişkin vizyonumuzla ilgiliydi, yeni bir ürün duyurulmadı” dedi ve hesapların yapay zeka karakterlerle yaptığımız erken bir deneyin parçası olduğunu söyledi.

Sweeney ayrıca şunları söyledi:

“İnsanların bu yapay zekaları engelleme yeteneğini etkileyen hatayı tespit ettik ve sorunu düzeltmek için bu hesapları kaldırıyoruz.“

Fakat çoğu kullanıcı kendilerini gerçek bir insan gibi manipüle eden bu botlar tarafından kandırıldığı için oldukça öfkeli.