Trump'tan sonra eşinden de meme coin: $MELANIA

ABD’nin seçilmiş Donald Trump’ın ardından eşi Melani Trump da kendi kripto parasını çıkardı: ‘$MELANIA’

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Bu akşam yemin ederek göreve başlayacak olan Trump, ‘TRUMP’ adıyla yeni bir ‘meme coin’ çıkarmıştı.

Meme coin bir kripto para birimi türü. Şu anki piyasa değeri yaklaşık 12,1 milyar dolar seviyesinde.

‘TRUMP‘ dün bir buçuk gün içinde 7 dolardan (248 lira) 80 dolara (2834 lira) kadar çıkmıştı.

Euronews‘ün haberine göre eşi Melani Trump da kendi kripto parasını çıkardı.

Melania Trump haberi X’ten “Resmi Melania Meme yayında! Artık $MELANIA satın alabilirsiniz” şöyle duyurdu.

‘$MELANIA’nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından 1 ‘TRUMP’ın fiyatı yüzde 50’den fazla düşerek 75 dolardan (2 bin 668 Türk Lirası) 30 dolara (1067 lira) geriledi. Ancak saatler içinde toparlanarak 64 dolar (2 bin 278 lira) seviyesine ulaştı.

Her iki coinin de çok sert yükselmesiyle birlikte 24 saatten kısa bir sürede 500’den fazla kişi kripto para milyoneri oldu. Analistler bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

The Kobeissi Letter, X’ten “Bu akıl almaz bir durum. Trump 48 saatten kısa bir sürede 7,5 milyar dolarlık (267 milyar TL) piyasa değerini 10 dakikada sildi. Melania lansmanında Trump’ta büyük satış emirleri gördük” diye yazdı.

Trump ve Melania web sitelerinde bu paraların ‘yatırım fırsatı veya bir menkul kıymet olarak tasarlanmadığı’ belirtiliyor.

CoinMarketCap verilerine göre şu an ‘TRUMP’ın piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolar (428 milyar TL), ‘$MELANIA’nın değeriyse 1,7 milyar dolar (60,7 milyar TL) civarında.