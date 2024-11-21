‘Trump dönemi’ yaklaşırken Bitcoin rekor tazeledi

Bitcoin rekor kırdı. ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump etkisiyle kripto para birimi ilk defa 97 bin doların (yaklaşık 3 milyon 345 bin lira) üzerine çıktı.

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Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,95 artarak 3,19 trilyon doları (yaklaşık 110 trilyon 34 milyar lira) aştı.

Bitcoin’in fiyatı, ABD’de Trump’a ait Trump Media and Technology Group’un kripto para ticaret platformu Bakkt’ı satın almak istediğine yönelik haberlerin etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,6’dan fazla değer kazandı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi ‘dünyanın kripto merkezi’ yapma sözü vermişti. Trump’ın bir ‘ulusal bitcoin rezervi planı’ da bulunuyor.

Bitcoin ilk kez 97 bin doları aşarken kripto para biriminin haftalık değer kazancıysa yüzde 8,6’yı aştı.

Türkiye saatiyle 08:31 itibarıyla 97 bin 767 dolardan (yaklaşık 3 milyon 372 bin lira) işlem gören Bitcoin’in fiyatı, ABD’de 5 Kasım’da düzenlenen başkanlık seçiminden bu yana yüzde 40’tan fazla arttı.

Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol etmesinin ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başına iş insanı Elon Musk’ın atanmasının yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.

Bitcoin alımlarıyla bilinen ABD merkezli Microstrategy de 18 Kasım’da 4,6 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı yaptığını duyurmuştu. Böylelikle şirketin tuttuğu Bitcoin’in değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.