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Yaramazlara biraz batar!

Trump'ın kendi adıyla çıkardığı 'meme coin' son 24 saatte yüzde 225 yükseldi

ABD’de yarın göreve başlayacak Donald Trump, ‘TRUMP’ adıyla yeni bir ‘meme coin’i duyurdu.

‘TRUMP’, bir buçuk gün içinde 7 dolardan (248 lira) 80 dolara (2834 lira) kadar çıktı.


Fotoğraf: AA – Görsel: @realDonaldTrump / X

Trump, X ve Truth Social hesaplarından piyasaya sürülen yeni kripto para birimini “Yeni ve resmi Trump meme’im burada” diyerek paylaştı.

Duyuru X’te yaklaşık 80 milyon görüntülenirken Trump’ın paylaşımının devamında “Çok özel Trump topluluğuma katılın, iyi eğlenceler” dedi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre 7 dolarlık fiyatla listelenen para birimi, Trump’ın duyurusu ardından bir buçuk günde 79,7 dolara kadar çıktı.

Meme coin’in şu anki piyasa değeriyse yaklaşık 12,1 milyar dolar seviyesinde. Son 24 saatteki artış da yüzde 225’lerde.

‘TRUMP’ın popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken toplam 200 milyon coin’in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı söyleniyor.

Batı medyasında çıkan haberlerde Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’nin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı ve burada ABD merkezli Solana ve Ripple gibi bara birimlerini tutacağı iddia edilmişti.

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