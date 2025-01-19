TIME: Donald Trump bozgunculuğu geri döndü

ABD merkezli dünyaca ünlü haber ve politika dergisi TIME, yarınki yemin töreni ardından göreve başlayacak Donald Trump’ı kapağına taşıdı.

TIME dergisi, yarınki yemin töreninin ardından göreve başlayacak Trump’ı ‘O döndü’ cümlesiyle kapağına taşıdı.

Dergide yayınlanan ‘Donald Trump bozgunculuğu döndü’ başlıklı yazıdaysa Trump’ın ‘öngörülemez bir güç’ olduğu ve ABD’yi on yıl önce hayal bile edilemeyecek ölçüde değiştirdiği yazıldı.

Önceki dönemde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ABD’nin kuruluş yıllarına uzanan bazı alanlardaki denge ve uzlaşımların Trump tarafından tamamıyla kenara bırakıldığı belirtilen yazıda bu tavrın bütün dünyaya yayıldığı söylendi.

Yazıda başkanlar arasında ‘kayda değer değişiklikler’ bakımından özellikle Franklin D. Roosevelt’e benzetilen Trump hakkında özetle şunlar yazıldı:

* ABD, Çin gibi potansiyel bir ekonomik ve askeri rakiple karşı karşıya. Trump bu gibi sorunları bir dizi agresif hamleyle çözme vaadinde bulundu. Kitlesel sınır dışı etmelerden başlayarak Grönland, Panama Kanalı ve Kanada’nın alınmasına kadar her şeyi vaat etti.

* Destekçileriyse başkalarının yapamadıklarını yaptığı takdirde kuralların yıkılmasının buna değeceğini söylüyorlar. Güç sorunların üstesinden gelme sözü verdiği için onu takdir ediyorlar: Hükümetin israfını azaltmak, büyük borçları tersine çevirmek, Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşları sona erdirmek, uzun süredir dağınık olan göçmenlik sistemini düzeltmek…

* Trump, kesin bir seçim zaferi, neredeyse rekor halk desteği, arkasındaki Cumhuriyetçi Kongre ve özellikle de bu kez kendisiyle birlikte çalışma sözü veren teknoloji elitleriyle beraber daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyonda göreve başlayacak.

* Birçokları için Trump’ın yükselişi, durgunlaşan veya daha da kötüleşen kurumlar için olumlu bir değişim ihtimali taşıyor.

* Trump geçen aylarda TIME’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Sadece yasaların izin verdiği kadarını, ancak yasaların izin verdiğinin en fazlasını yapacağım”

* Kimi endişeli eleştirmenler Trump’ın sözünün eri bir adam olmadığını vurguluyor. Bir hamlede fikrini değiştiriyor ve destekçilerini dahi gözden çıkarıyor. Daha göreve başlamadan bile Beyaz Saray danışmanını seçti ve değiştirdi.

* 47’inci Başkan, bir yıldan kısa bir süre önce tanıdıklarından oluşan bir jüri tarafından iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan 34 kez hüküm giymiş bir suçlu olarak göreve gelen ilk kişi. Basit bir yemin, Anayasa’ya bağlı kalmaya dair pek de bir güvence sunmuyor gibi görünüyor.