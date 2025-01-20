Donald Trump'ın yemin töreni: Altı soruda bilmeniz gerekenler

EMRE ZOR

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, bugünkü yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a dönecek.

ABD Kongresi binasında Trump’ın yemin töreni için hazırlıklar yapıldı, 18 Ocak 2025. Fotoğraf: The New York Times.

Başkent Washington DC’de yemin töreninin yanısıra gösteri, geçit töreni ve balolar düzenlenecek.

78 yaşındaki Donald Trump, ABD tarihinde başkanlık yeminini eden en yaşlı kişi olacak. ABD başkanı Joe Biden, 2021’de göreve geldiğinde beş ay daha küçüktü.

Altı soruda Trump’ın yemin töreniyle ilgili bilmeniz gerekenler:

Yemin töreni nedir?

ABD’de 1933’ten beri 20 Ocak’ta gerçekleşen yemin töreni, bir başkanın görevden ayrıldığı ve yeni başkanın göreve başladığı günü vurgulayan bir resmi gelenek.

Yani başkentteki iktidar değişiminin törensel bir aşaması.

Donald Trump, İncil’e el basarak kısa bir yemin edecek:

“Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”

Hemen önceyse başkan yardımcısı seçilen Ohio Senatörü J.D. Vance yemin edecek.

Donald Trump, geleneksel yemin töreni öncesi fotoğrafına böyle poz verdi. Fotoğraf: Trump-Vance ekibi

Tören niye bu yıl kapalı alanda yapılıyor?

Trump başkentteki ‘tehlikeli’ dondurucu soğuk nedeniyle yemin töreni ve tüm konuşmaların kapalı alanda yapılacağını açıkladı.

Dolayısıyla bu yılki yemin töreni, ABD Kongre binasının bahçesi yerine lobisinde düzenlenecek.

Geçit töreni Washington’daki Capitol One Arena’da gerçekleşecek ve canlı yayınlanacak.

Başkentte hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 13 olması bekleniyor.

Son olarak 40 yıl önce, 1985’te, bir ABD Başkanı kapalı alanda yemin etmişti: Ronald Reagan.

Töreni nasıl izleyebilirim?

Yemin töreni Türkiye saatiyle akşam 8’de başlayacak.

Birçok kuruluş ve Beyaz Saray yemin törenini televizyon ve internetten canlı yayınlayacak.

Örneğin CBS, CSPAN ve PBS gibi medya kuruluşları, Youtube’da törenin başlayacağı saate yayın planladılar.

Törene kimler katılacak?

Yetkililere göre başkente 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Törende teknoloji sektöründen CEO’lar, eski başkanlar ve hatta bazı dünya liderleri olacak.

Beyaz Saray’a gitmesi beklenen CEO’lar şöyle:

Shou Zi Chew / TikTok

Mark Zuckerberg / Meta

Jeff Bezos / Amazon

Elon Musk / X, Tesla

Ayrıca yaşayan tüm eski ABD başkanları ve eşleri (first lady) törende olacak:

Joe ve Jill Biden (2021-2025)

Barack Obama (2009-2017)

George W. ve Laura Bush (2001-2009)

Bill ve Hillary Clinton (1993-2001)

Yalnız Obama’nın eşi Michelle Obama, Trump’ın yemin törenine katılmayı reddetti.

29 Aralık’ta eski ABD başkan Jimmy Carter 100 yaşında ölmüştü.

Törene hangi şirketler bağış yaptı?

Trump-Vance Yemin Töreni Komitesi, 170 milyon doları aşkın para topladı. Ve bu miktarın 200 milyonu aşması bekleniyor.

Obama 2009’da 53 milyon doların, Clinton ise 1997’de 24 milyon doların altında bağış toplamıştı.

Trump’ın büyük bağışçıları arasında dünyanın en büyük beş teknoloji şirketi de yer alıyor.

Sözgelimi Microsoft, alışılmış bağış miktarını bu yıl ikiye katladı ve 1 milyon dolar verdi. Google ise üçe katlayarak 285 bin yerine, bir milyon dolar bağışladı.

Ayrıca otomotiv sektöründen Toyota, Ford ve General Motors gibi şirketler birer milyon dolar bağışladı.

Kimler sahne alacak?

Törende country ve disko gibi müzik türlerinden çeşitli gruplar sahne alacak.

41 yaşındaki kadın country şarkıcısı Carrie Underwood’un törende ‘America the Beautiful’ (Ne güzelsin Amerika) şarkısını söylemesi planlanıyor.

Underwood şöyle konuştu: “Ülkemizi seviyorum. Yemin töreninde şarkı söylemeye davet edildiğim için ve bu tarihi anın küçük bir parçası olacağım için onurluyum.”

Amerikan grubu Village People da törendeki baloların birinde sahne alacağını açıkladı.

Trump seçim kampanyaları sırasında birçok kere grubun ‘YMCA’ ve ‘Macho Man’ şarkılarını çalmıştı.