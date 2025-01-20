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Yaramazlara biraz batar!

Fransa'dan AB'ye Trump uyarısı

Fransa Başbakanı François Bayrou, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa’nın, ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın politikaları karşısında hiçbir şey yapmaması durumunda ezileceğini söyledi.

Fransa Başbakanı François Bayrou. Fotoğraf: AA

Başbakan Bayrou, Trump’ın Beyaz Saray’a gelişiyle ABD’nin başta dolar ve sanayi adımları olmak üzere yatırımlar ve araştırmalar konusunda da ‘baskın politikalar’ yürüteceğini söyledi.


Bayrou, “Bu politikalara karşı bir şey yapmazsak, baskı altına alınacağız, ezileceğiz, göz ardı edileceğiz” dedi.

Bunu tersine çevirmenin Avrupalılara bağlı olduğunu belirten Bayrou, “AB olmadan bunu yapmak imkansız” dedi.

Çin’in Aralık 2024’te dış ticaret fazlasının yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığına da değinen Bayrou, Fransa’nın ve Avrupa’nın önünde ‘ABD ve Çin gibi iki mesele’ bulunduğunu söyledi.

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