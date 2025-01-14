Fransa'da muhalefetten yeni başbakana da gensoru

Fransa’da muhalefet, geçen ay göreve başlayan Başbakan François Bayrou hükümetine karşı Meclis’e gensoru önergesi verdi.

13 Aralık’ta başbakanlığa atanan François Bayrou. Fotoğraf: AA

Fransa’da haziran seçimlerinin üzerinden üç ay geçmesinin ardından kurulan merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, üç ay gibi kısa süre görevde kaldıktan sonra muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier hükümetiyle muhalefet, 2025 Bütçesi konusunda anlaşamamıştı. Macron, 13 Aralık’ta merkez sağcı bir diğer isim Bayrou’yu başbakan atamıştı.

Fransa basınındaki haberlere göre aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, Bayrou ve kabinesine karşı meclise gensoru önergesi sundu.

LFI Grup Başkan Vekili Mathilde Panot, Bayrou’nun 2025 bütçe projesinin, eski Başbakan Michel Barnier’inkinden daha kötü olacağını belirtti.

Panot, mevcut hükümete karşı sundukları gensoru önergesiyle Fransız halkını, ‘kamu hizmetlerini yıkan bir siyasetten koruduklarını’ savundu.

Panot, Bayrou göreve atandığı gün milletvekilerinin önünde iki seçeneğin belirdiğini, bunların ya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ‘kurtarmak’ ya da gensoru olduğunu söylemişti.

Bayrou’nun başbakan atanması

Fransa’da hazirandaki erken genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış ve ülke tarihinin en parçalı meclis tablosu ortaya çıkmıştı.

Macron seçimin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı yerine meclisin en küçük partisi Cumhuriyetçilerden (LR) merkez sağcı Michel Barnier’i 5 Eylül’de başbakan atamış ve seçimlerden ancak üç ay sonra bir hükümet kurulabilmişti.

Ancak seçimin kazanını NFP’den ya da meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik’ten (RN) hiçbir ismin yer almadığı Barnier hükümeti, ‘seçimi kaybedenler hükümeti’ olarak nitelendirilmiş ve halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

2025 bütçe tasarısı konusunda uzlaşamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Önerge, 331 milletvekilinin desteğini almış, böylece hükümeti düşürmek için yeter sayı olan 288 aşılmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier hükümetinin 4 Aralık’ta muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından Bayrou, Macron tarafından dokuz gün sonra başbakanlığa atanmıştı.

Erken genel seçimlerin galibi NFP’yle meclisin en büyük partisi RN’den hiçbir isimin yer almadığı Bayrou hükümetine karşı da muhalefetin gensoru önergesi sunması bir süredir bekleniyordu.