Fransa fikrini değiştirdi: Netanyahu, UCM kararından muaf

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrinden muaf olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu. Fotoğraf: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurmuştu.

O tarihten bu yana pek çok Kanada ve birçok Avrupa ülkesiyle beraber Fransa ‘UCM’nin tüzüğü doğrultusunda’ hareket edeceklerini söylemişti.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, parlamentoda Paris’in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine ‘titizlikle’ uyulacağını söylemiş, bu görüş Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot tarafından da yinelenmişti.

Başbakan da son olarak dün Meclis Genel Kurulunda, “Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak” demişti.

Ancak Euronews‘ün haberine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı bugün bir başka açıklamada, Netanyahu ve UCM kararında adı geçen diğer kişilerin, İsrail’in UCM’ye üye olmaması nedeniyle dokunulmazlıktan yararlanabileceğini belirtti.

Açıklamada, UCM’ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumsuz hareket edilemeyeceği vurgulanarak şöyle dendi:

“Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı”.

Fransa ve İsrail’in, ‘profesyonel bir adalet sistemine saygı göstermeye bağlı demokrasiler’ olduğu söylenen açıklamada, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi dostluk çerçevesinde, Orta Doğu’da herkes için barış ve güvenliğe ulaşmak için Paris hükümetinin, Netanyahu ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi planladığı belirtildi.

Fransa’nın söylem değişikliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Netanyahu’nun UCM kararına ilişkin geçen haftaki telefon görüşmesinin içeriğinin ulusal basına yansımasının ardından geldi.

Bu konuda Macron’dan resmi bir açıklama gelmese de Macron’un görüşmede Netanyahu’ya, ülkesinin uluslararası hukuku uygulayacağını ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini söylediğini yazılmıştı.