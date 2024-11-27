İsrail'den UCM'nin tutuklama kararlarına temyiz talebi

İsrail, UCM’nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi.

Yoav Gallant ve Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yazılı açıklamasında Tel Aviv yönetiminin UCM’nin kararlarının meşruiyetini ve mahkemenin yetkisini reddettiği belirtildi.

Açıklamaya göre İsrail, UCM’ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi talebinin yanısıra karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Ayrıca UCM’nin itirazı reddetmesi halinde bunun mahkemenin ‘İsrail’e karşı önyargılı olduğunu’ ortaya koyacağı söylendi.

Netanyahu ve Gallant’ın, Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM’ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

UCM’den Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurdu.

Netanyahu ve Gallant hakkında yeterli suç delili olduğunu belirten UCM, İsrail’in yetkilerini kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Mahkeme sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığını, bunun da bir savaş olduğunu kaydetti.

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.