İsrail: UCM’nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı antisemitik

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) ‘antisemitizmle’ suçladı.

Yoav Gallant ve Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanlık Ofisi, UCM’nin Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını ‘antisemitik’ bir karar olarak değerlendirdi.

Başbakanlığın yazılı açıklamasında UCM’in ‘taraflı ve ayrımcı’ olduğu iddia edilerek suçlamaların ‘asılsız olduğu’ belirtildi.

Öte yandan Gallant’ın yerine savunma bakanı olan Yisrael Katz da, X hesabından kararın ‘uluslararası adalet sistemini benzeri görülmemiş bir seviyeye indiren ahlaki bir rezalet’ olduğunu söyledi.

UCM’den Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurdu.

Netanyahu ve Gallant hakkında yeterli suç delili olduğunu belirten UCM, İsrail’in yetkilerini kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Mahkeme sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığını, bunun da bir savaş olduğunu kaydetti.

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Mahkemeye Türkiye dahil 124 ülke taraf.