UCM’den Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Fotoğraf: TRT Haber

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurdu.

Netanyahu ve Gallant hakkında yeterli suç delili olduğunu belirten UCM, İsrail’in yetkilerini kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Mahkeme sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığını, bunun da bir savaş olduğunu kaydetti.

Netanyahu 5 Kasım’da Gallant’ı görevden almıştı.

Hamas lideri için de yakalama emri

UCM, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif için de tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmış ve kararın ömür boyu geçerli olduğunu duyurmuştu.

Karar ne anlama geliyor?

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Mahkemeye Türkiye dahil 124 ülke taraf.

Bunlardan bazıları şöyle

İngiltere

Almanya

Fransa

İtalya

İspanya

İsviçre

Belçika

İsveç

Norveç

Arjantin

Brezilya

Kanada

Meksika

Kolombiya

Avustralya

Japonya

Güney Kore

‘Barbar İsrailli yetkililer hukuk önüne çıkarılmalıdır’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararla ilgili X hesabından “Barbar İsrailli yetkililer işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır” dedi.

Tunç ayrıca, Türkiye’nin, ‘İsrail’in soykırımını ve insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edeceğini’ söyledi.