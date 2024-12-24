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Fransa'da muhalefet, yeni hükümetin 'kışı çıkaramayacağı' görüşünde

Fransa’da muhalefet, 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atanan François Bayrou hükümetinin uzun soluklu olmayacağı görüşünde.

MoDem partisi lideri François Bayrou yeni başbakan olarak atandı. Fotoğraf: AA

Ülkede haziranki erken genel seçimlerin ardından hükümet krizi sürerken dün başbakan Bayrou’nun kabinesi belli oldu.


Üç ay gibi kısa bir süre görevde kalan Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmesinden sonra kurulan yeni hükümetin de selefiyle aynı makus kaderi paylaşabileceği düşünülüyor.

Bayrou hükümetinin de Barnier’de olduğu gibi ‘seçimin kaybedenleri’ olarak nitelenen merkez sağcı bloktan oluşması daha kırılgan hale getirdi.

Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Eric Coquerel Bayrou hükümetinin ‘kışı çıkaramayacağı’nı düşünüyor.

Yeni hükümeti aşırı sağ çizgisine kaymakla eleştiren Coquerel, bu hükümetin meşru olmadığını savundu.

Coquerel şunları söyledi:

“(Bayrou hükümetinde) Tamamen aynı sorunlar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Barnier hükümetinden daha kısa sürede gensoru önergesine tabi tutulacak, 14 Ocak’ta (meclisteki) genel politika tartışmaları sırasında.”

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