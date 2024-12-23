Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa’da, Michel Barnier hükümetinin gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başbakanlığa atadığı François Bayrou yeni hükümeti kurdu.

13 Aralık’ta başbakanlığa getirilen François Bayrou. Fotoğraf: AA

Yeni hükümetin de aşırı sağcıların ‘onayını’ aldığı iddiası

Demokrat Hareket (MoDem) partisinden başbakan atanan ve 10 gündür siyasi partilerle müzakereler yürüten Bayrou yeni hükümeti kurdu.

Ülkede gensoru önergesiyle devrilen Michel Barnier hükümeti aşırı sağcıların örtük desteğine sahip olmakla eleştirilirken, yeni hükümetin de aşırı sağcıların onayından geçtiğine ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

Yeni kabine için ismi geçen muhafazakar siyasetçilerden Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, Bayrou’nun kendisine Adalet Bakanlığını teklif ettiğini ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefeti nedeniyle kendisini bundan vazgeçtiğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı yerine kendisine kabinede yeni bir pozisyonun teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Bertrand, “Yeni tekliflerine rağmen, Marine le Pen’in (RN’nin genel sekreteri) onayıyla kurulan Fransa hükümetine katılmayı reddediyorum” dedi.

Yeni hükümette, aşırı sağcıların yer almamalarına rağmen ‘etkili’ olmalarına tepki gösteren Fransız siyasetçiler, Bertrand’ın paylaşımına destek verdi.

Bayrou’nun başbakan atanması

Fransa’da hazirandaki erken genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış ve ülke tarihinin en parçalı meclis tablosu ortaya çıkmıştı.

Macron seçimin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı yerine meclisin en küçük partisi Cumhuriyetçilerden (LR) merkez sağcı Michel Barnier’i 5 Eylül’de başbakan atamış ve seçimlerden ancak üç ay sonra bir hükümet kurulabilmişti.

Ancak seçimin kazanını NFP’den ya da meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik’ten (RN) hiçbir ismin yer almadığı Barnier hükümeti, ‘seçimi kaybedenler hükümeti’ olarak nitelendirilmiş ve halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

2025 bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Önerge, 331 milletvekilinin desteğini almış böylece hükümeti düşürmek için yeter sayı olan 288 aşılmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Fransa’da merkez sağcı Barnier hükümetinin 4 Aralık’ta muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından François Bayrou, Macron tarafından 13 Aralık’ta başbakan olarak atanmıştı.

Erken genel seçimlerin galibi NFP’yle meclisin en büyük partisi RN’den hiçbir isimin yer almadığı Bayrou hükümetine karşı da muhalefetin gensoru önergesi tehdidi devam ederken, azınlık Bayrou hükümetinin de Barnier hükümeti gibi uzun ömürlü olamayacağı söyleniyor.