Fransa'da hükümet düşebilir: Le Pen tehdit etti

Fransa’da hükümet düşebilir. Aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) Meclis Grup Başkan Vekili Marine Le Pen, talepleri yerine getirilmezse Fransa Başbakanı Michel Barnier’yi, hükümetini düşürmekle tehdit etti.

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Barnier, Le Figaro gazetesine açıklamasında aşırı sağcıların ‘kırmızı çizgimiz’ diye tanımladığı 2025 bütçe tasarısında, elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurdu.

Le Pen’se Le Monde gazetesine 2025 bütçesinin mevcut halinde hala sıkıntıların olduğunu söyledi. Bütçeyle ilgili taleplerini yerine getirmesi için Barnier’ye 2 Aralık’a kadar süre verdiğini açıkladı.

Barnier’nin 2025 sağlık sigortası bütçesini oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası’nın 49’uncu maddesini işletmesi halinde Le Pen, hükümeti düşürmek için gensoru önergesine destek verme niyetinin geçerli olduğunu vurguladı.

Hükümeti, bu gensoru önergesini 2025 bütçesi görüşüldüğü zamana ertelemenin işe yaramayacağını belirten Le Pen şunları söyledi:

“Oylarımızı istiyorlar ama kafalarımızı istemiyorlar, bunu dört yıldır yaşıyoruz. Bir demokraside, Ulusal Meclis’in ilk grubunun kırmızı çizgilerinin dikkate alınmasında utanacak ne olduğuna anlam veremiyorum.”

Gensoru önergesi, hükümeti düşürebilir

Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı için kendilerine bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası’nın 49. maddesinin 3’üncü fıkrasını işletebilir.

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Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

10 Ekim’de hükümetin Parlamento’ya getirdiği 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor.

Fransa’da bütçe açığının Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6’sına dayanacağı tahmin ediliyor.