Trump'ın resminin 100 dolarlara basılması için yasa teklifi

100 dolarlık banknotlara ABD Başkanı Donald Trump’ın resminin konması için temsilciler meclisine teklif sunuldu.

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100 dolarlık banknotlarda Benjamin Franklin’in resmi yer alıyor. ABD yasalarına göre dolarda yaşayan birinin olması yasak.

Buna karşılık Cumhuriyetçi Brandon Gill ve Troy Nehls, ‘Altın Çağ 2025 Yasası’ adlı yasa tasarısı için harekete geçti.

🚨 I’m introducing the GOLDEN AGE ACT to put President Donald J. Trump on the $100 bill.



Let’s make history. 🔥 pic.twitter.com/iYXkmJm0Bg — Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) March 3, 2025

Nehls şunları kaydetti:

“Amerika’yı altın çağa taşımak için başkan Trump’tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı.

Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın bir yolu.”

Gill de tasarıya destek verilmesini isteyerek “Haydi tarih yazalım” dedi.

Teklif yasalaşırsa 31 Aralık 2028’den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump’ın resmi yer alacak.