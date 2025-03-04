Trump, Ukrayna'ya tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, cuma Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmasının ardından tüm silah yardımlarını durdurdu.

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Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri daha önce Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımları durduracağı haberlerini teyit etti.

Yetkililer, Trump’ın Zelenski’yle tartışmasının Beyaz Saray’da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.

CNN’e bir Beyaz Saray yetkilisi şunları söyledi: “Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz.”

Bir diğer yetkiliyse askıya alma kararının, henüz Ukrayna’ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Trump, Zelenski’den özür bekledi

Trump’ın tartışmanın ardından Zelenski’den kamuoyu önünde özür beklediğini fakat böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğu belirtildi.

Trump ve Zelenski basının önünde tartıştı



🗣️Trump: Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsun. Üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyorsun. Bu ülkeye karşı büyük bir saygısızlık.



🗣️Zelenski: Size saygı duyuyorum. https://t.co/FwPXi62joL pic.twitter.com/1AuSpS9toS — Diken (@DikenComTr) February 28, 2025

Aynı isimler, kararın pazartesi akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN’e verdiği bir mülakatta, Zelenski’nin tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça dile getiren isimlerden biri olmuştu.

Trump ile Zelenskiy, geçen cuma Oval Ofis’teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenski Beyaz Saray’dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenski’nin ‘Amerikan halkına saygısızlık ettiğini’ savunmuş, Zelenski’yse özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.