Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump, Ukrayna'ya tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, cuma Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmasının ardından tüm silah yardımlarını durdurdu.

Fotoğraf: NYT

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri daha önce Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımları durduracağı haberlerini teyit etti.


Yetkililer,  Trump’ın Zelenski’yle tartışmasının Beyaz Saray’da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.

CNN’e bir Beyaz Saray yetkilisi şunları söyledi: “Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz.”

Bir diğer yetkiliyse askıya alma kararının, henüz Ukrayna’ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Trump, Zelenski’den özür bekledi

Trump’ın tartışmanın ardından Zelenski’den kamuoyu önünde özür beklediğini fakat  böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğu belirtildi.

Aynı isimler, kararın pazartesi akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN’e verdiği bir mülakatta, Zelenski’nin tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça dile getiren isimlerden biri olmuştu.

Trump ile Zelenskiy, geçen cuma Oval Ofis’teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenski Beyaz Saray’dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenski’nin ‘Amerikan halkına saygısızlık ettiğini’ savunmuş, Zelenski’yse özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Trump: Zelenski’ye daha fazla tahammül etmeyeceğiz

Trump’ın asıl endişesi göçmenler, Putin değil

Trump: Zelenski hemen masaya dönmek istiyor ama izin veremem

Zelenski özür dilemeyi reddetti: Kötü bir şey yapmadık

Trump’la tartışan Zelenski’den ilk açıklama: Desteğiniz için teşekkürler

Beyaz Saray’da tartışma | Trump: Zelenski saygısızlık yaptı

Putin: Müzakere masasına dönmeye hazırız

Zelenski’nin haberi yok: ABD ve Rusya barışı görüşecek

SON HABERLER

Tatil dönüşü başladı: Yollarda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu. Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 […]