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Trump'la tartışan Zelenski'den ilk açıklama: Desteğiniz için teşekkürler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmalı görüşmesinin ardından Beyaz Saray’ı terk ettikten sonra birçok kez teşekkür ettiği bir açıklama paylaştı.

Fotoğraf: AA

Trump, Zelenski’nin bugün Beyaz Saray’a bir süredir konuşulan, Ukrayna’nın sahip olduğu nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamak üzere geldiğini duyurmuştu. 


Çıkan tartışmanın ardından anlaşma imzalanmazken planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

Zelenski Beyaz Saray’dan ayrılırken Trump görüşmeyle ilgili, “Saygısızlık yaptı, barış için hazır olduğunda geri gelebilir” dedi.

Zelenski ise X hesabından şu mesajı yayınladı:

“Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler ABD Başkanı, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna’nın kalıcı ve adil bir barışa ihtiyacı var ve biz tam olarak bunun için çalışıyoruz.”

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