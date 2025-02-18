Putin 'gerekirse' Zelenski'yle görüşürmüş

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerekirse’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşebileceğini duyurdu.

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ABD ve Rusya heyetlerinin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için Riyad’da düzenlediği toplantı bitti. Rus ajansı TASS’ın haberine göre toplantısı dört buçuk saat sürdü.

Görüşmede şu isimler yer aldı:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz

Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Uşakov, toplantıdan sonra iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda görüşmeyi sürdüreceğini söyledi. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek hafta görüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten danışman şöyle konuştu:

“İki ülke heyetleri arasında yakın çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz buna hazırız ancak liderlerin görüşmesine ilişkin bir tarih vermek henüz zor.”

Putin ‘gerekirse’ Zelenski’yle görüşecek

Öte yandan Kremlin, Putin’in ‘gerekirse’ Zelenski’yle görüşebileceğini duyurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre sözcü Peskov “Ama Zelenskiy’nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği düşünüldüğünde, anlaşmaların hukuki zemininin tartışılması gerekiyor” dedi.

Peskov ayrıca Rusya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasına karşı olmadığını ve bunu güvenliğine karşı bir tehdit olarak görmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu her egemen ülkenin hakkı. Entegrasyondan ve ekonomik süreçlerden bahsediyoruz ve tabi burada kimse bir başka ülkeye herhangi bir şey dikte edemez. Bunu yapmayacağız.

Fakat güvenlikle ilgili meselelerde, savunma ve askeri ittifaklarda duruşumuz tamamen farklı. Burada başka bir mesele var ve herkes bunu biliyor.”

Putin, görev dönemi geçen mayısta biten Zelenski’nin meşruiyetini sık sık sorguluyor. Ukraynalı yetkililerse Rusya’nın işgalinin cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayı imkansız hale getirdiğini savunuyor.

Rubio: Ukrayna’da barış müzakerelerini yürütecek üst düzey ekip oluşturmak için anlaşıldı

Rubio, Rus heyetiyle barış görüşmeler yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturmak için mutabık kalındığını duyurdu.

Kurulması planlanan üst düzey ekibin diğer bir misyonunun da savaşın nasıl sona ereceğine dair çerçeveyi belirlemek için taraflarla etkileşime geçmek olduğunu belirten Rubio, “Bu kapsamda, Ukrayna, Avrupa’daki ortaklarımız ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunulacak” dedi.

Dışişleri bakanı, savaşı sona erdirebilmek için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini vurgulayarak müzakerelere Avrupa’nın da dahil olacağını açıkladı.