Britanya, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır

Britanya, bir barış anlaşması için Ukrayna’ya asker göndermeye ‘hazır’ ve ‘istekli.’

Keir Starmer. Fotoğraf: AA

Britanya Başbakanı Keir Starmer, Fransa’daki Ukrayna konulu acil toplantı öncesi The Telegraph gazetesine yazdığı makalede, ilk kez açıkça barış gücü askerlerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı düşündüğünü duyurdu.

Starmer, ülkesinin Ukrayna barış sürecinde Avrupa ile ABD arasında ‘benzersiz köprü’ rolü oynayabileceğinin belirterek şöyle dedi:

“Britanya, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama çalışmalarında öncü rol oynamaya hazır. Bu, Ukrayna ordusuna verilen desteğin artırılmasını içeriyor.

Fotoğraf: Britanya Parlamentosu

Britanya, 2030’a kadar her yıl 3 milyar sterlinlik (yaklaşık 136 milyar 928 milyon lira) askeri yardım taahhüdünde bulundu. Fakat bu, gerekirse kendi askerlerimizi sahaya sürmeye hazır ve istekli olmamız anlamına da geliyor.

Bunu hafife almıyorum. İngiliz askerlerini tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum.

Savaş sona erdiğinde, bu yalnızca Putin’in tekrar saldırması için geçici duraklama olmamalı.”

‘Ukrayna müzakerelerde masada olmalı’

Starmer, Kiev’in görüşmelerden dışlanmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek durumu ABD’nin Afgan hükümetini devre dışı bırakarak Taliban’la müzakere yapmasına benzetti.

Başbakan şöyle konuştu:

“Barış, her bedel karşılığında sağlanamaz. Ukrayna müzakerelerde masada olmalı. Aksi takdirde Putin’in Ukrayna’yı gerçek devlet olarak görmediği yönündeki pozisyonunu kabul etmiş oluruz.”

Trump’a göre görüşme ‘çok yakında’

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ‘çok yakında’ olabileceğini belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durdurmak istediklerini vurgulamıştı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Trump, 12 Şubat’ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle ayrı ayrı telefonda görüşmüş, Amerikan ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan’da görüşeceklerini duyurmuştu.

CNN’e konuşan, adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hazırlandığını söylemişti.