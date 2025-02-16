ABD 'ısrarlı': Ukrayna'ya verilen destek geri ödemeyi hak ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya’yla savaşan Ukrayna’ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında ‘geri ödeme’ almayı hak ettiğini belirtti.

Mike Waltz. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yüz milyarlarca dolarlık askeri ve diğer yardımlarına karşılık, ülkenin nadir metallerini istediğini açıkça ilan etmişti.

Askeri yardımlara ilişkin Ukrayna’ya “Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz” dediğini anlatan Trump şöyle konuşmuştu: “500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz.”

Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ABD’nin Ukrayna’daki nadir toprak minerallerine erişmesini sağlayacak anlaşmayı imzalamamaları yönünde bakanlarına talimat verdiğini söylemişti.

Waltz, ‘Fox News Sunday’ programında ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ‘yükünü’ yıllarca çektiğini vurgulayarak ülkesinin Ukrayna’ya desteği karşılığında ‘geri ödeme’ almayı hak ettiğini söyledi.

Zelenski’nin Ukrayna’nın nadir toprak elementinin yarısını ABD’ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin ‘çok akıllıca’ olacağını belirten Waltz, ‘Trump’la ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti’ olmayacağını öne sürdü.