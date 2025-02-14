ABD başkan yardımcısı: Amerika Thunberg'e dayanabiliyorsa siz de Musk'a dayanabilirsiniz

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) ülkedeki diğer siyasi partilerin yaklaşımı hakkında ifade özgürlüğü vurgusu yaparak ‘güvenlik duvarına yer olmadığını’ söyledi.

Vance’in bu açıklamalarına Almanya Başbakanı Olaf Scholz tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Fotoğraf: AA

Almanya’nın Münih kentindeki 61’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2025) konuşan Vance, Avrupa’nın güvenliği konusunda Trump yönetiminin ‘çok endişeli’ olduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı, Avrupa’daki tehditin ‘içeride’ olduğunu öne sürdü: “Önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın kendi savunmasını sağlamak için büyük bir adım atmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Avrupa’ya karşı en çok endişelendiğim tehdit Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil, endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit.”

Vance ayrıca, Avrupa’nın ABD ile birlikte savunduğu ‘ifade özgürlüğü’ gibi en temel değerlerin bazılarından geri adım attığını belirterek “Ne yazık ki bugün Avrupa’ya baktığımda, Soğuk Savaş’ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum” dedi.

Vance konuşmasında Avrupa’daki düzensiz göçmen sorununa da değindi. Yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yaparken Avrupalı vatandaşlar için bütün zorluklar arasından ‘kitlesel göçten daha acil’ bir sorun olmadığını söyledi.

Almanya’da yaşayan neredeyse her beş kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek göstererek, “Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi” dedi.

‘Amerikan demokrasisi Thunberg’e dayanabiliyorsa, siz de Musk’a dayanabilirsiniz’

Başkan yardımcısı, seçmenlerin göçü sonlandırmayı vadeden siyasi liderlere oy verdiğine dikkat çekti.

Vance, ifade özgürlüğü konusunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) Almanya’daki diğer partilerin aldığı mesafeye atıfta bulunarak ‘güvenlik duvarına yer olmadığını’ söyledi.

Başkan yardımcısı, bu konuda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile AfD’yi açıkça destekleyen Elon Musk’ı karşılaştırdı.

Vance, “Bana güvenin, bunu tüm mizahımla söylüyorum, eğer Amerikan demokrasisi Greta Thunberg’in 10 yıllık azarına dayanabiliyorsa, sizler de Elon Musk’ın birkaç ayına dayanabilirsiniz” dedi.

Scholz: Vance’in söylediklerini kesinlikle reddediyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vance’in ifadelerine X hesabından tepki gösterdi.

Scholz, “ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum” dedi.

Almanya’daki demokratik partilerin, ‘Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle’ ortak bir konsensüse sahip olduğunu söyleyen Scholz, “Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır” dedi.