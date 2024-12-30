Alman hükümeti, Elon Musk'ı seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı

Almanya’da hükümet, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen açıklamalarıyla 23 Şubat’taki seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti.

Elon Musk. Fotoğraf: X

Elon Musk sahibi olduğu X’te aşırı sağcı parti AfD’yi överek, “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” demişti.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Almanya’daki bir gazetede makale yayınlamış, burada AfD’yi ‘Almanya için son umut kıvılcımı’ olarak nitelendirmişti.

Almanya istihbaratı AfD’yi 2021’den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.

Alman basınındaki haberlerdeyse Musk’ın Almanya’daki ‘önemli yatırımları’ nedeniyle ülke siyasetine karışma hakkı olduğunu iddia ettiği yazıldı.

Hükümet sözcüsü Hoffmann, “Elon Musk’ın yaptığı açıklamayla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek” dedi.

‘Prensip olarak fikir özgürlüğünün X için de geçerli’ olduğunu belirten Hoffmann, bununla beraber, “İfade özgürlüğü en büyük saçmalıkları da kapsar” dedi.

“Sonuçta Almanya’daki seçimlere, seçmenler karar verirler ve seçimler, bir Alman meselesidir” diyen Hoffmann, AfD’nin ülkedeki Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini söyledi.

Almanya’da 23 Şubat’ta erken genel seçim yapılması planlanıyor. Seçimler, Alman toplumu ve siyasetindeki üç yıllık belirsizliği sonlandırılabilecek bir fırsat olarak değerlendiriliyor.