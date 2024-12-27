Almanya cumhurbaşkanı meclisi dağıttı: Erken seçim 23 Şubat'ta

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier 20’nci dönem Federal Meclis’i dağıttığını ve 23 Şubat 2025’te erken seçime gidileceğini açıkladı.

Frank Walter Steinmeier. Fotoğraf: AA

Steinmeier, Bellevue Sarayında yaptığı açıklamada “Bugün 20’nci Alman Federal Meclis’ini feshetmeye ve 23 Şubat 2025’te yeni seçimler yapılmasına karar verdim” dedi.

Steinmeier, konuya ilişkin kararını Federal Meclisi Başkanı’na teslim etti.

Almanya’da siyasi istikrarın önemini vurgulayan Steinmeier şunları söyledi:

* Bu bize fayda sağladı ve bizi korudu. Federal Meclis’in yasama dönemi sona ermeden feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi ülkemizde istisnai durumlardır. Anayasamızda buna yer verilmiştir.

* Güvenoyu oylamasına göre mevcut hükümet artık çoğunluğa sahip değil. Ancak görüşmelerde farklı bir hükümet için de herhangi bir çoğunluk tespit edemedim. Bu nedenle ülkemizin iyiliği için yeni seçimlerin artık doğru yol olduğuna inanıyorum.

Meclis ve hükümetin yeni bir hükümet ve meclis oluşturulana kadar görevine devam edeceğini belirten Steinmeier, seçim kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini beklediğini söyledi.

Seçimlere yapılabilecek muhtemel dış müdahalelere de değinen 68 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Bunlar demokrasi için bir tehlikedir. Gizli de olsa. Yakın zamanda Romanya’daki seçimlerde açıkça görüldüğü, şu anda özellikle sosyal medya platformu X’te yoğun bir şekilde yapıldığı gibi.

Dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşıyım. Oy verme kararı yalnızca oy verme hakkına sahip Almanya vatandaşları tarafından verilir.

Aşağılama, kategorize etme, şiddet, tüm bunlar demokrasi için zehirdir, tüm bunlar demokrasimize zarar verir. Şiddetle mücadele etmek zorundayız. Bunu herkesten bekliyorum.”