Musk, Alman başbakana 'beceriksiz aptal' deyip aşırı sağcı AfD'yi kurtarıcı ilan etti

ABD’li milyarder Elon Musk, Magdeburg kentindeki Noel pazarına saldırıya ilişkin Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a istifaya çağrısı yapıp ‘beceriksiz aptal’ dedi. Ayrıca Musk, X’te ‘Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir’ diye paylaşım yaptı.

Elon Musk ve Olaf Scholz. Fotoğraflar: Wikimedia Commons – AA

Magdeburg kentindeki Noel pazarında kalabalığın arasına dalan bir araç, ilk belirlemelere göre iki kişinin ölümüne 60’tan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Reuters’ın haberine göre Musk olaya ilişkin X’teki paylaşımında ‘Scholz derhal istifa etmeli’ dedi ve ekledi: ‘Beceriksiz aptal.’

Musk, aşırı sağcı AfD’yi kurtarıcı ilan etti

Scholz’un Federal Meclis’te 16 Aralık’ta güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başlamıştı.

DW’nin haberine göre Musk, seçimlere hazırlanan Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdi.

Musk, X’teki paylaşımında ‘Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir’ dedi.

Paylaşımın ardından AfD’nin başbakan adayı Alice Wendel’den Musk’a destek geldi. X’te paylaşımı alıntılayan Wendel şöyle yazdı:

“Tamamen haklısınız Elon Musk.”

Musk, birkaç gün önce de Britanya’daki aşırı sağcılara destek vermişti.

Aşırı sağcı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, partisine yapılacak önemli bir bağış için Musk’la ‘açık müzakereler’ yürüttüğünü duyurmuştu.