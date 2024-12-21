Dışişleri: Almanya'daki saldırıda yaralanan iki Türk vatandaşının hayatı tehlikesi yok

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan iki Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Magdeburg’da kimliği belirsiz bir kişi, Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürmüştü. Olayda iki kişi ölmüş, 60’tan fazla kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı destek biriminin konuya ilişkin X’teki açıklaması şöyle:

“Almanya’nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir.

Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.”