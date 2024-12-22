Almanya'da aşırı sağcı AfD, AB'den ayrılmayı vadediyor: 'Dexit'

Almanya’da anketlerde ikinci sırada görünen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ve Avro Bölgesi’nden ayrılmasını öneriyor.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

Aşırı sağcı AfD, iktidara geldiği takdirde Almanya’yı AB’den ve Avro Bölgesi’nden çıkarmanın önünü açmayı vadediyor.

DW Türkçe‘nin haberine göre AfD’nin 23 Şubat erken seçimleri için hazırladığı ve üyelerine gönderdiği taslak seçim programında bu vaat bulunuyor.

Son yıllarda yükselen ve seçim anketlerinde ikinci sırada olan AfD, önümüzdeki ay parti kongresinde bu taslak programı onaylamayı hedefliyor.

Göç karşıtı AfD, AB’den ayrılma hedefini hazirandaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce de gündeme taşımıştı.

Bu vaadini Almanya erken seçimleri için yineleyen AfD, ‘Almanya’nın AB’den ayrılmasını ve yeni bir Avrupa topluluğu kurulmasını gerekli görüyoruz’ görüşünü savunuyor ve bunun için de referandum düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

AfD yayınladığı programda ‘Avro sistemi çöküyor’ alt başlığı altında Almanya’nın Avro Bölgesi’nden ayrılmasını, para birimi olarak Alman Markı’nın yeniden yürürlüğe sokulmasını istiyor.

AfD’liler, Almanya’nın AB’den ayrılmasını Britanya’nın AB’den ayrılması süreci ‘Brexit’ten esinlenerek ‘Dexit’ olarak adlandırıyor.

Ancak bu vaadin gerçekleşmesi yakın zamanda güç görünüyor. Çünkü AfD’nin seçimlerde hükümeti tek başına kurabilecek bir oy alması düşük bir ihtimal. Öte yandan Almanya’da diğer partiler de aşırı sağcılarla koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıklamıştı.