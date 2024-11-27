Almanya'nın yabancı işçi ihtiyacı yıllık 288 bin kişi

Almanya’nın işgücünü sürdürebilmesi için her yıl yaklaşık 288 bin yabancı işçiye ihtiyacı var.

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Bağımsız Bertelsmann Vakfı’nın çalışmasına göre Almanya’nın işgücü ‘önemli’ bir göç olmazsa 2040’a kadar yüzde 10 küçülebilir.

Euronews‘ın haberine göre Almanya’da göç ve işgücü piyasası üzerine yapılan çalışma, ülkenin işgücünü sürdürebilmesi için her yıl yaklaşık 288 bin yabancı işçiye ihtiyaç olduğunu gösterdi.

İşgücü piyasasına ilave uluslararası işçiler girmezse Almanya’daki işçi sayısının mevcut 46,4 milyondan 41,9 milyona ve 2060’a kadar 35,1 milyona düşeceği öngörülüyor.

Bertelsmann Vakfı’ndan göç uzmanı Susanne Schultz, 1946-1964 arasında doğan bireyleri tanımlayan ‘Patlama Kuşağı (Baby Boomers)’ emekliliğinin ülkenin işgücünün küçülmesinde kilit bir faktör olduğunu vurguladı.

Schultz, “Bu tek başına 2040’a kadar gelecekteki işgücü talebini karşılamak için yeterli olmayacak” dedi.

Alman hükümeti işgücü açığını gidermek için eylülde Kenya’yla kontrollü göç anlaşması yaparak Kenyalı işçileri ülkeye davet etmek gibi başka adımlar da atmıştı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser anlaşmanın ardından açıklamasında “Ekonomimizin pek çok alanında acilen ihtiyaç duyduğumuz kalifiye işçileri ülkemize çekmek istiyoruz” demişti.