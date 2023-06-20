Almanya, daha fazla göç alabilmek için araştırmalara başladı

Almanya, ‘daha çok nitelikli işçi göçü’ alabilmek için araştırmalara başladı. Bir araştırmada, ülkenin daha çok göçmen çekebilmesi için ne yapması gerektiği ortaya koyuldu.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre Münih merkezli Alman Bilim ve Mühendislik Akademisi tarafından düzenlenen araştırmada Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden daha fazla nitelikli işçi çekebilmesi için göç ülkesi olarak çekiciliğini artırması gerektiği ortaya çıktı.

Şu an AB dışından gelen insanlar Almanya’ya yönelik göçün sadece yüzde 4’ünü oluşturuyor.

Araştırmaya göre bu oranın artırılması için Almanya’nın uluslararası sahnede kendisini ‘açık bir toplum’ ve çalışmaya istekli yetenekli insanlar için entegrasyona uygun bir yer olarak göstermeli.

Almanya neler yapmalı?

Araştırmaya göre bunun haricinde Almanya’nın yapması gerekenler şöyle:

*Almanya’da bürokrasi çok fazla ve işlemler çok uzun sürüyor. Bu kapsamda sadece halkta değil, devlet makamlarında da ‘sıcak bir karşılama kültürü’ oluşturulmalı.

*İş süreçleri dijitalleştirilmesi. Almanya, fiber optik altyapı ve kamu yönetiminin dijitalleşmesinde AB ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

*Eğitimde reforma gidilmeli. Almanya’da öğrencilerin yüzde 5,9’u diploma almadan okuldan ayrılıyor. Yüzde 20’siyse mesleğini icra etmesine yetecek bilgiye sahip değil. Eğitim, modüler hale getirilmeli.

Almanya’da hükümet, ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını Mart 2023’te onaylamıştı. Buna göre belge ve sertifikaların denkliğinde ve iş arama süreçleri gibi konularda kolaylık sağlanacak.

Çalışan açığı sorunu

Alman makamlarının açıkladığı verilere göre nitelikli çalışan açığı 2022’de yaklaşık 2 milyondu. Almanya’da yaşlı ve çocuk bakımı, bilişim, el sanatları, KOBİ’ler ve sanayi dahil olmak üzere pek çok alanda kalifiye eleman eksikliği var.

Almanya İstihdam Dairesi’ne göre iş piyasasının istikrarını koruması için yılda 400 bin kalifiye iş gücünün göçüne ihtiyacı var.

Öte yandan Almanya’da iş gücü göçünü düzenleyen yasayla birlikte yeni bir vatandaşlık yasası da gündemde. Almanya’ya ‘fırsat kartı’ uygulaması kapsamında gelecek olanlara vatandaşlık hakkının da tanınması planlanıyor.