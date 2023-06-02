Almanya ‘fırsat kartı’ dağıtacak: 200 meslekte eleman açığı

Almanya’da 200 meslek dalından kalifiye işgücü açığı var. Hükümet, bu açığı kapatmak için ‘fırsat kartı’ projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

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Almanya Federal İstihdam Dairesi’nin bir çalışması, her altı meslek dalından birinde yeterli okalifiye işgücü bulunmadığını ortaya koydu.

DW Türkçe’nin aktardığı ajansın açıklamasına göre geçen yıl araştırma kapsamına alınan yaklaşık 1200 meslekten 200’ünde eleman sıkıntısı çekiliyor.

Bu da bir önceki yıla göre listeye 58 yeni meslek dalının eklendiğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre kalifiye işgücü açığı olan meslek dallarının başında yaşlı ve hasta bakımı, ağır vasıta şoförleri, tıbbi asistanlar, inşaat meslekleri, çocuk bakımı, motorlu taşıt teknolojisi ve yazılım meslekleri geliyor.

Bir önceki yıl da, kalifiye eleman açığı olan bu mesleklere ilave olarak 2022’de, otel ve gastronomi, metal yapı ve otobüs şoförü gibi meslek dalları da listeye eklendi.

Geçen yıl çalışacak eleman bulunamayan meslek dallarının yarısının bu alanlarda olduğu bildirildi.

Araştırma, söz konusu meslek dallarında arz ve talebin neden birbirinden uzak olduğunu da açığa çıkarıyor. Federal İstihdam Dairesi’nde işsiz olarak kaydı bulunan kalifiye meslek sahiplerinden sadece yüzde 26’sı, geçen yıl personel sıkıntısı çekilen meslek dallarında iş aradı.

‘Fırsat kartı’ projesi

Almanya’da koalisyon hükümeti, bir yasa tasarısıyla kalifiye işgücünün ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) haricindeki üçüncü ülkelerden kişilerin Almanya’da iş aramak için girişini bir puanlama sistemine dayanan ‘fırsat kartı’yla mümkün hale getirmeyi planlayan hükümet, muhalefet tarafından eleştiriliyor. Tasarıya göre mesleki deneyim ve niteliğe sahip yabancı vasıflı işçiler Almanya’ya gelebilecek.

Daha önce Federal Meclis’te görüşülen yasa tasarısının en erken 1 Aralık’ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.