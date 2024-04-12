Almanya'da iş ilanı: 60 gün yatacak 18 bin avro alacak

Almanya bilimsel araştırma için 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler arıyor. Katılımcılara 18 bin avro (619 bin 380 lira) ödeyecek.

Fotoğraf: DLR

DW Türkçe’de yer alan habere göre Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) yapacağı araştırma için 60 gün boyunca yatacak kişiler aranıyor.

Araştırmanın amacı yerçekimsiz ortamda uzun süreli bir seyahatin insan vücudu üzerindeki baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi olumsuz etkileri mercek altına almak. Böylece Ay ya da Mars’a gelecekte yapılacak olası yolculuklara hazırlık olacak.

Gönüllülerin 60 gün boyunca üzerinde yatacağı yatağın baş tarafı 6 derece eğik. Yani ayakları, baş seviyesinden yukarda olacak.

Araştırmanın yöneticisi Edwin Mulder, bu eğimde vücuttaki sıvıların uzaydaki astronotlarınkiyle neredeyse aynı şekilde yer değiştirdiğini söyledi: “Yer çekimi olmayınca vücudun üst kısmına daha fazla, bacaklara daha az sıvı gidiyor. Kafadaki basınç artıyor, hareketsizlik nedeniyle kemikler ve kaslar zayıflıyor, denge duygusu bozuluyor ve dolaşım sistemi değişiyor.”

Mulder, vücuttaki bu değişikliklerin Ay ya da Mars’a iniş sonrasında astronotlar için önemli bir sorun olduğuna ve tüm misyonu tehlikeye atabileceğine işaret ediyor.

18 bin avro

Köln’de Eylül ayında başlaması planlanan araştırmaya katılacak gönüllülere 18 bin avro ödenecek. Araştırmanın yöneticisi Mulder, bunun kolay kazanılmış bir para olmadığına vurgu yaparak “İki ay boyunca kesintisiz yatar pozisyonda kalmak gerçek bir sınama” diyor.

Araştırma 60’ı yatakta olmak üzere toplam 88 gün sürecek.

Araştırmaya katılmak isteyenlerde aranan niteliklerse şöyle: