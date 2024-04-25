Almanya’dan emekliye enflasyonun iki katı zam

Alman hükümeti emekli maaşlarına yüzde 4,57 oranında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam Almanya’da martta yüzde 2,2 olarak açıklanan enflasyonun iki katı olacak.

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Yaklaşık 84 milyonluk nüfusa sahip Almanya’da 21 milyonu aşkın emekli bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre zam kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Almanya 2000 yılından beri ilk kez emeklilere yıllık enflasyonun üzerinde zam yapacak. Ülkede emekli zammı beklentisi yüzde 3,5’ti.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil bu durumun büyük oranda Almanya’daki ciddi ücret artışıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Ayrıca Almanya’da 1990’daki birleşmeden sonra ilk kez ülkenin tamamındaki emekliler için aynı zam oranı geçerli olacak.

Ülkede eski Doğu Almanya topraklarındaki emeklilerin maaşı, eski Batı Almanya’daki emekli maaşının altında kalıyordu. Ama son yıllarda eski Doğu Almanya’daki emeklilere çok daha yüksek oranda zam yapılması, geçen sene ülke genelinde emekli maaşını aynı seviyeye taşımıştı.

Bakan Heil, 34 yıl sonra emekli maaşının ülke genelinde eşitlenmesinin Almanya için bir ‘kilometre taşı’ olduğunu söyledi.